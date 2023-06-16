Mert Ramazan Demir tatilde Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'nda "Ferit Korhan" karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, sezon finali sonrası tatile çıktı.

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Şu sıralar aşk yaşadığı iddia edilen Afra Saraçoğlu ile başrölünü paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir, tatile çıktı.

Yaz sezonunu açan Demir, teknede çektiği tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Deniz tuzlu"

Ünlü oyuncunun "Deniz tuzlu" notunu düştüğü karelere kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

"Çok dua ettim"

Öte yandan Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk olmuş ve lisede yaşadığı bir anısını anlatmıştı. Demir, "Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri" demişti.

Mert Ramazan Demir, sözlerine; “Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makine ile kaşlarımı aldım. Sadece kaşımın kenarları kalmıştı. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'Sen bu kaşına ne yaptın?’ diye sordu. Bana ‘Kaş küser’ dedi.

Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu" diye devam etmişti.