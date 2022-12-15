Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti

Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in, meslektaşı Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edildi.

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun eğlencesi olaylı bitti. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yakınlığına bozulan Kubilay Aka, ortalığı birbirine kattı.

"Hareketlerine dikkat et"

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olan Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu ile olan samimiyetinden rahatsız olunca ''Herkes hareketlerine dikkat edecek'' dedi.

Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir arasında yaşanan gerilim sonrası, Yalı Çapkını dizisinin Abidin'i Ersin Arıcı, Aka'ya tepki gösterdi. Mekanda bulunanlar, Kubilay Aka'yı arabasına bindirip oradan uzaklaştırdı. Konu hakkında taraflardan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.