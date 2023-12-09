Mert Ramazan Demir'den ayrılan Afra Saraçoğlu'nun "mutluyum" imajı 26'ncı yaş gününü kutladığı pozları sosyal medya hesabından paylaşan Saraçoğlu'na, "Ayrılık sonrası mutluluk pozları" yorumları geldi.

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Son dönemlerde yıldızı parlayan oyunculardan biri de Afra Saraçoğlu.

Yalı Çapkını dizisindeki başrolü ile ün sağlayan Saraçoğlu, kendisi gibi başrol oyuncusu olan Mert Ramazan Demir ile yaz aylarında dudak dudağa yakalandı.

Özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozan Saraçoğlu, “Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok” dedi.

Doğum gününü kutladı

Ayrılık iddiası sonrasında Afra Saraçoğlu ekip arkadaşları ve yakın dostlarıyla doğum gününü kutladı.

26 yaşına giren oyuncu, eğlendikleri anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Ayrılık sonrası mutluluk pozları"

Oyuncunun o pozlarına “Ayrılık sonrası mutluluk pozları” yorumları da yapıldı.