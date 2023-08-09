Mert Ramazan Demir'i aylık kazancı Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını dizisinden aldığı bölüm başı ücret ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen yapımlarından Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Ferit karakteriyle fırtınalar estiren Mert Ramazan Demir, yaz tatilinde denizin ortasında dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı.

Bu görüntülerin yankıları henüz sürerken şimdi ise ünlü çiftin ayrıldığı iddiaları gündeme geldi.

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Mert Ramazan Demir'i aylık kazancı da ortaya çıktı. Demir'in diziden bölüm başı aldığı ücret herkesi şaşırttı.

Mert'e 400 bin TL

Eylül ayının ilk haftalarında ise yeni bölümlerinin ekrana gelmesi beklenen Yalı Çapkını'ndan Mert Ramazan Demir haftalık olarak 400 bin TL kazanacak.

Afra'ya 500 bin TL

Dizideki rol arkadaşı 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun ise yeni sezonda bölüm başına 500 bin TL alacağı iddiası gündeme geldi.

İki sevgiliyi oynayan oyuncuların aldığı ücret sosyal medyada gündem oldu. Oyuncuların aldığı para dizinin reytingleriyle kıyaslanınca az bulundu.