Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu hakkında sessizliğini bozdu Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Saraçoğlu ile ayrılık kararı olan Mert Yazıcıoğlu açıklamasında, "geride" bıraktığını söyledi.

Haber Merkezi

Yalı Çapkını dizisinden önce Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, akabinde gönlünü Mert Ramazan Demir'e kaptırdı.

İkilinin 4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından geçtiğimiz günlerde alışveriş sonrası görüntülenen Mert Yazıcıoğlu, sessizliğini bozdu.

"YAPAMADIK SON VERDİK"

Mert Ramazan Demir'in arkadaşı olduğunu söyleyen Yazıcıoğlu, "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok.

Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik" diye konuştu.

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan çift o günden beri birlikteliğine devam ediyordu. Kariyerlerinde birbirinden başarılı projelere imza atan ikili, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşım yapıyordu.