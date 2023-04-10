Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor
ensonhaber.com

İki ünlü oyuncu ve Afra Saraçoğlu, Aralık 2022'de dört yıllık ilişkilerine nokta koydu.

Yazıcıoğlu, sürpriz ayrılıktan kısa süre sonra bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti, geçtiğimiz gece dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor

“Çok güzel geçti oyun”

Deniz’in başrolünü oynadığı ‘Amadeus’ tiyatrosunun Ankara turnesine beraber giden taze aşıklardan Deniz “Çok güzel geçti oyun” dedi.

“Oyunu oynadılar, geldiler”

Sevgilisi Deniz’i yalnız bırakmayan Yazıcıoğlu ise “Oyunu oynadılar, geldiler” diyerek güldü.

"Ben izleyiciyim"

Muhabirlerin “Sizin var mı böyle bir projesi?” sorusuna ise Yazıcıoğlu “Yok, ben izleyiciyim şu an” yanıtını verdi.

Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor
Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor
Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor
Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor
Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor