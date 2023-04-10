Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmıyor Yeni aşka yelken açan ikiliden Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in turnede de yanında oldu.

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İki ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu, Aralık 2022'de dört yıllık ilişkilerine nokta koydu.

Yazıcıoğlu, sürpriz ayrılıktan kısa süre sonra bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti, geçtiğimiz gece Ankara dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

“Çok güzel geçti oyun”

Deniz’in başrolünü oynadığı ‘Amadeus’ tiyatrosunun Ankara turnesine beraber giden taze aşıklardan Deniz “Çok güzel geçti oyun” dedi.

“Oyunu oynadılar, geldiler”

Sevgilisi Deniz’i yalnız bırakmayan Yazıcıoğlu ise “Oyunu oynadılar, geldiler” diyerek güldü.

"Ben izleyiciyim"

Muhabirlerin “Sizin var mı böyle bir tiyatro projesi?” sorusuna ise Yazıcıoğlu “Yok, ben izleyiciyim şu an” yanıtını verdi.