Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin ile tatile çıktı! İki yakışıklı oyuncunun tekne bozuna beğeni yağdı Kızıl Goncalar'da Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, dizisi sezon finali yapar yapmaz yakın dostu Kerem Bürsin'in yanına gitti.

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Bu sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer alan Kızıl Goncalar, 19. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti.

Cüneyd tatilde

Her bölümüyle ses getirirken dizide Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, kameralar kapanır kapanmaz tatile çıktı.

Tatil arkadaşı Kerem Bürsin

Yakın arkadaşı Kerem Bürsin ile teknede kafa dinleyen başarılı oyuncunun tatil pozu, sosyal medyada gündem oldu.

Teknede gözlerden uzakta

Teknede güneşin ve denizin tadını çıkaran yakın dostların pozu sosyal medyada hızla yayıldı ve beğeni aldı.

Mert Yazıcıoğlu, dizide bıraktığı sakallara alıştığını ve kesmeyeceğini söylemişti.