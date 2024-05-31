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Bu sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer alan Kızıl Goncalar, 19. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti.
Cüneyd tatilde
Her bölümüyle ses getirirken dizide Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, kameralar kapanır kapanmaz tatile çıktı.
Tatil arkadaşı Kerem Bürsin
Yakın arkadaşı Kerem Bürsin ile teknede kafa dinleyen başarılı oyuncunun tatil pozu, sosyal medyada gündem oldu.
Teknede gözlerden uzakta
Teknede güneşin ve denizin tadını çıkaran yakın dostların pozu sosyal medyada hızla yayıldı ve beğeni aldı.
Mert Yazıcıoğlu, dizide bıraktığı sakallara alıştığını ve kesmeyeceğini söylemişti.
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