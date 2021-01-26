Mert Yazıcıoğlu'nun yeni işi

Son dönemde oynadığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu Mert Yazıcıoğlu, ticarete atıldı.

Rol aldığı dizilerde performansla beğeni toplayan Mert Yazıcıoğlu, ticaretle de uğraşıyor.

MEKAN AÇTI

Oyuncunun, geçtiğimiz sene pandemi başlamadan önce amcasıyla Nişantaşı’nda bir mekan açtığı ortaya çıktı. Salgın nedeniyle kapalı olan mekan, kısıtlamalar kalkınca, yeniden faaliyete geçecek.

SEVGİLİSİ GİYDİRİYOR

İki yıldır meslektaşı Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, stil danışmanının Afra Saraçoğlu olduğunu söylemişti. Yakışıklı oyuncu, “Ben modayı takip etmem. Alışverişe kız arkadaşımla çıkarım. Onun zevkine güvenirim.” demişti.

Yaptıkları eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar.