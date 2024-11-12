Merve Aydın'dan 2025 Survivor için açıklama geldi

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Survivor yarışmasıyla tanınan Merve Aydın, hırsıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

5 kez Survivor'a giden Aydın, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Aydın'a yine Survivor'a ilişkin sorular geldi ve katılıp katılmayacağına ilişkin fikrinin ne olduğu soruldu.

"ÇAĞIRSALAR YİNE GİDERİM"

Survivor'ın vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelen Aydın, "Canlarım ben Survivor'ı çok ama çok fazla seviyorum. Çağırsalar yine giderim.

Yarın söylesinler yine giderim. En çok sevdiğim şey yarışmak, yarışma ruhunu çok seviyorum. 10 kere de olsa 10 kere giderim." ifadelerini kullandı.