Merve Boğulur'dan düğün sonrası ilk paylaşım

Merve Boluğur’dan düğün sonrası ilk paylaşım: “Tapulu kocam…”

2015'te evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan iki yıl sonra anlaşmalı olarak boşanan oyuncu Merve Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Bir süredir DJ Mert Aydın'la birlikte olan Merve Boluğur, sevgilisinden geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi almıştı. Ünlü çift dün akşam dünyaevine girdi. Merve Boluğur'un gelinliği ve 'after' elbisesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

'Tapulu kocam'

İkinci kez gelin olan Boluğur'dan, düğün sonrası ilk paylaşım geldi.

Yeni eşiyle fotoğrafını yayınlayan Boluğur, kareye 'Tapulu kocam' notunu düştü.