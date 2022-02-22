Merve Boluğur, aşk evliliği istiyor

Şu sıralar sürekli aşk hayatıyla gündeme gelen Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması geldi.

Merve Boluğur, 2015’te nikah masasına oturduğu popçu Murat Dalkılıç’tan Eylül 2017’de tek celsede boşanmıştı.

Boşandıktan son aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan ünlü oyuncu, “Mantık evliliği mi, aşk mı?” sorusuna yanıt verdi.

"SAĞLAM HİS GEREK"

Boluğur, "Tabii ki, aşk ve sevgi. Dizlerim titremeli. Ben duygu odaklı bir kadınım. Evleneceğim kişiyle aramda tutku ve sağlam bir his bağı olmalı" dedi.