Merve Boluğur, AVM’ye alınmadı

HES kodu uygulamasını telefonuna indirmeyen, güvenlik görevlisine de kodu gösteremeyen oyuncu Merve Boluğur, ayrıcalık istese de başarılı olamadı.

Daha önce defalarca maskesiz olarak sokaklarda dolaşırken görüntülenen ve iki kez 900 TL'lik para cezası kesilen Merve Boluğur, bu kez HES kodu krizi yaşadı.

Kapüşonu ve maskesiyle tanınmakta zorlanan 33 yaşındaki oyuncu, Nişantaşı'nda gazetecilerden kaçmak için AVM'ye girmek istedi.

AYRICALIK İSTEDİ

HES kodu uygulaması olmayınca geri çevrilen Merve Boluğur, AVM'nin güvenlik görevlilerine "Uygulama kullanmıyorum" diyerek karşılık verip kendisine ayrıcalık tanınmasını istedi.

"BENİ TANIMIYOR MUSUNUZ?"

Görevliye "Beni tanımıyor musunuz?" diye soran oyuncu, yine de karşılık bulamadı.

Bunun üzerine Boluğur, alışveriş merkezinden çıkmak zorunda kaldı.