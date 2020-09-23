Merve Boluğur, ayaklarını paylaştı

Merve Boluğur, ayaklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Boluğur, paylaşımına "Akışkan" notunu düştü.

Geçtiğimiz haftalarda internetten tanıştığı sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"AKIŞKAN"

33 yaşındaki Boluğur, ayaklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, paylaşımına "Akışkan" notunu düştü.

Doğum günüyle ilgili bir mesaj yayınlayan Merve Boluğur, şu ifadeleri kullanmıştı:

"KRALİÇEYİM BEN"

"Geçmiş yok! Anın farkındalığında, gelecek vizyonumda fakat her şey teslimiyette... Her şeye kabul. Kraliçe gibi hissediyorum. Giderek daha da sevmeyi keşfediyorum. Kendimi, anlıyorum, hak veriyorum, okşuyorum, gülüyorum kendi kendime kahkalarca...Zihnim biraz daha özgürleşiyor. Coşkuya dalıp, hüzne izin verip, aşka açık... Derin duygular ne de olsa bizim işimiz. Bildiğimizi okumak da yolumuz. Annemin deyimiyle; Bir rüzgar gülüyüm ben. Bana göreyse bir yolcuyum, öğreniyorum devam ediyorum akışa uygun..."

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

"Çok teşekkür ederim Yaradan'a, çok şanslı bir kadınım." diyen Boluğur sözlerine şöyle devam etmişti;

"İç huzur sağladığı ve kolaylaştırdığı için... Niyetlerimin bir bir gerçekleştiği fakat onlarsız da iyi olan Merve'ye aferin. Daha iyi şeylere hep... Her birimiz güzel bir hayatı hak ediyoruz. Aşkla, keyifle, çılgınca iyi ki doğdum."