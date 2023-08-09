Merve Boluğur başını örttü Başını örtüp göbeğini açan Merve Boluğur'un pozları sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Bir dönemin sevilen dizisi Acemi Cadı'da canlandırdığı Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor.

Ünlü isim son olarak başını kapattığı gönderisini sevenlerinin beğenisine sundu.

"Ufukta aşk var mı?"

Son pozlarını "Ufukta aşk var mı?" notuyla yayınlayan Merve Boluğur'un gönderileri sosyal medyayı ikiye böldü.

Bir kısım ünlü isme övgü dolu yorumlar gönderirken bir kısım eleştiri yaptı. Dikkat çekmeyi seven Boluğur, yine gündem oldu.