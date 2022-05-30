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    Merve Boluğur: Bence herkes eşit güzellikte

    Merve Boluğur, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 14:23
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    Merve Boluğur: Bence herkes eşit güzellikte

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Boluğur; Instagram hesabında soru-cevap paylaşımı yaptı. 'Güzel sorular' başlığında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü isim, verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

    "Senden daha seksisi var mı?"

    Ünlü oyuncu, takipçisinin "Senden güzel ve seksi diyebileceğin kişi ismi verirsen şaşırabilirim" ifadesine yer verdiği soru üzerine, daha önce yaptığı açıklamayı anımsatan sözler kullandı.

    "Bence herkes eşit"

    Brezilyalı model Adriana Lima ve 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve seks sembollerinden biri olan Marilyn Monroe'yu çok seksi bulduğunu belirten Merve Boluğur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Adriana Lima ve Marilyn Monroe çok seksiler... Bence herkes eşit güzellikte!"

    "Bikini keserim"

    Merve Boluğur, "Tasarımcılık ruhun var mı? Tekstil gibi... Sanatsal da olabilir. O ruha sahip misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Evet çok. Bikinilerimi keserim, dikiş diker, yeni parçalarla birleştiririm."

    Merve Boluğur: Bence herkes eşit güzellikte #1

    Merve Boluğur: Bence herkes eşit güzellikte #2


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