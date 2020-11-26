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- Merve Boluğur: Beni tek başıma bırakın
Merve Boluğur: Beni tek başıma bırakın
Maske takmadığı için daha önce iki kez 900 TL para cezası ödediği ortaya çıkan oyuncu Merve Boluğur, yine bildiğini okuyor.
- Haber Merkezi
- 26.11.2020 - 07:55
Koronavirüs pandemisi döneminde defalarca maskesiz olarak objektiflere yansıyan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Tek başına yürüyen 33 yaşındaki oyuncunun, bu kez maskesiyle sokağa çıktığı ancak maskeyi doğru şekilde takmadığı görüldü.
MASKEYİ YANLIŞ TAKTI
Boluğur'un, yüzünü tamamen kapatması gereken maskeyi bunun altına kadar indirip bu şekilde gezintiye çıkması dikkat çekti.
Fotoğrafının çekilmesi ile tepki gösteren ünlü oyuncu, basın mensuplarının soruları üzerine sinirlendi.
"ALANIMI DARALTMAYIN"
Merve Boluğur, "Beni tek başıma bırakın, alanımı kapatmayın" dedikten sonra hızlı adımlarla gözden kayboldu.