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Merve Boluğur: Beni tek başıma bırakın

Merve Boluğur: Beni tek başıma bırakın

Maske takmadığı için daha önce iki kez 900 TL para cezası ödediği ortaya çıkan oyuncu Merve Boluğur, yine bildiğini okuyor.