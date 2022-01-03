Merve Boluğur, bir kadının nasıl seksi olacağını anlattı

Merve Boluğur, bir kadının nasıl seksi olacağını anlattı

Sosyal medya hesbaından sürekli soru-cevap yapan Merve Boluğur, bu defa bir kadını seksi yapan üç şeyi açıkladı.

Geçtiğimiz hafta yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Merve Boluğur, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devame diyor.

Erkan Şen ile aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur, yine ilginç yanıtlarıyla gündeme geldi. Merve Boluğur bir kadını seksi yapan üç şey sorulduğunda şunları yazdı:

3 MADDE VAR

"Kadınlığıyla, bedeniyle barışık olması, cilveliyse bonus ve birçok konuda bilgili olması... İstediklerini kolayca alabilen..."

Merve Boluğur kendinde en sevdiği özelliğinin ise özgüveni olduğunu söyledi.