Merve Boluğur cesur elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Kırmızı rujunu sürdü...

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Murat Dalkılıç'la ayrıldıktan sonra değişen Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlarda da yer almıyor.
Herhangi bir projede yer almayan Boluğur, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Boluğur'un özellikle son paylaştığı kare, hayranlarını mest etti.
Eskiye dönüş sinyalini çaktı
Tarzını değiştiren ve beğenilmeyen Boluğur, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda geri dönüşün sinaylini verdi.
Boluğur'un son hali, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Görenler, "Geri dönüş budur" yorumlarını peş peşe sıraladı.
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