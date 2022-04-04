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    Merve Boluğur: Coğrafya kaderdir

    Instagram hesabının hikaye kısmından soru-cevap yapan Merve Boluğur'un, takipçisine verdiği cevap şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:29
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    Merve Boluğur: Coğrafya kaderdir

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla kendini hatırlatmaya devam ediyor.

    Her paylaşımıyla olay olan Merve Boluğur, bu sefer takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi.

    Boluğur, 3.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

    "COĞRAFYA KADERDİR"

    Bir takipçisinin, 'Türkiye için çok fazlasınız bunu tüm samimiyetimle söylüyorum' yorumuna Boluğur'un verdiği yanıt, 'Coğrafya kaderdir' oldu.

    Bir diğer takipçisi 'Şarkıcılık mı oyunculuk mu?' diye sordu. Boluğur bu soruya, 'Valla resim çok iyi geliyor bana. Bir de bu ara söz yazmak...' yanıtını verdi.

    Merve Boluğur: Coğrafya kaderdir #1

    Merve Boluğur: Coğrafya kaderdir #2


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