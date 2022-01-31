Merve Boluğur, derin yırtmaçlı elbise giydi

Çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, şimdi ise Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olay oyuncu Merve Boluğur, kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Aşk hayatında da aradığı mutluluğu bulamayan Boluğur, geçtiğimiz hafta son sevgilsiyle de yollarını ayırmıştı.

DERİN YIRTMAÇLI ELBİSE GİYDİ

Siyah uzun bir elbise tercih eden Merve Boluğur, kasığına kadar olan yırtmacıyla göz kamaştırdı. Boluğur'un son fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.