Merve Boluğur: Dişil enerjili erkek sevmiyorum Ünlü oyuncu Merve Boluğur, evleneceği kişide aradığı tek özelliği açıkladı.

ensonhaber.com

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç ile evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.

Üçüncü evliliğe sıcak bakan Boluğur, sosyal medya hesabından nasıl erkek istediğini açıkladı.

Bir takipçisinin, "Evleneceğin adamda seni mutlu edecek ne gibi bir özellik istersin?" sorusuna yanıt veren ünlü isim; şu ifadeleri kullandı: