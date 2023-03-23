Merve Boluğur dönüyor Geçtiğimiz yıl şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur, sinema filmi için çalıştığını söyledi.

Haber Merkezi

Sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur, önceki gün alışveriş merkezinden görüntülendi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, yeni projeler ve çalışma şartlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Beni özlediler"

Dijital platformların daha insani çalışma saatleri olduğunu ama tercihinin sinema olduğunu belirten Boluğur, "Yeni sinema filmi için çalışıyorum. Artık insanlar beni özledi. Ekranlara dönmek için geri sayıma başladık." dedi.