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    Merve Boluğur, elinde alkol şişeyle AVM gezdi

    Elinde alkol şişesiyle alışveriş merkezine giden Merve Boluğur, hiç tanımadığı adamın masasına oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 11:09
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    Merve Boluğur, elinde alkol şişeyle AVM gezdi

    Uzun zamandır ekranlarda olmadığı halde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, şaşırtmaya devam ediyor.

    DJ Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini 23 Kasım'da sonlandıran Merve Boluğur, önceki gün Atiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinin yemek katında objektiflere yansıdı.

    Merve Boluğur, elinde alkol şişeyle AVM gezdi #1

    Elinde alkol şişesiyle gezdi

    Takvim'de yer alan habere göre, Boluğur, elinde yemek tabağı ve alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir kişinin masasına oturdu. Boluğur, bir anda karşısındakine ilginç sorular başlayınca etrafındakileri korkuttu.

    Boluğur'u elinde alkol şişesiyle görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Merve Boluğur, elinde alkol şişeyle AVM gezdi #2

    Merve Boluğur, elinde alkol şişeyle AVM gezdi #3

    Merve Boluğur, elinde alkol şişeyle AVM gezdi #4


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