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    Merve Boluğur, Emre Kaya iddialarına yanıt verdi

    Merve Boluğur, ünlü popçu Emre Kaya ile hakkında çıkan aşk dedikodularına “Aşk yok, iş var” sözleriyle cevap verdi.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 17:13
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    Merve Boluğur, Emre Kaya iddialarına yanıt verdi

    Sık sık birlikte görüntülenen şarkıcı Emre Kaya ile oyuncu Merve Boğulur ikilisi, yine bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı.

    "İŞ YAPIYORUZ"

    Emre Kaya yine sessizliğini korurken Merve Boluğur, “İlişki yok, iş var” dedi. Kafa karıştıran güzel oyuncu, Emre Kaya’nın çalışmalarından söz ederek onunla müzikle alakalı çalıştıklarını söyledi.

    "AŞK OLSA SÖYLERİM BENİ TANIRSINIZ"

    Birbirlerini daha iyi tanıyıncaya kadar temkinli davranarak aşkı inkar ettiği ileri sürülen Boluğur, “Aşk varsa var derim beni tanırsınız.” diye konuştu.

    Merve Boluğur, Emre Kaya iddialarına yanıt verdi #1

    Merve Boluğur, Emre Kaya iddialarına yanıt verdi #2

    Merve Boluğur, Emre Kaya iddialarına yanıt verdi #3


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