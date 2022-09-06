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Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam

Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam

Merve Boluğur ve evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi DJ Mert Aydın'ın sosyal medya mesajları gündem oldu.