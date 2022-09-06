Petrol
95.35
-0.41%
Euro
18.1825
0.49%
Dolar
18.2257
0.05%
Altın
1.006
0.44%
Borsa
3386
0.83%
Bitcoin
365.522
0.93%
BTXN Coin
5.11
-1.16%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam

    Merve Boluğur ve evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi DJ Mert Aydın'ın sosyal medya mesajları gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam

    Oyunculuğu bırakıp şarkıcı olan Merve Boluğur, şu sıralar özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

    Boluğur ve geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi aldığı sevgilisi DJ Mert Aydın’ın, sosyal medyadaki mesajları gündem oldu.

    “Erkek gibi erkek kocam”

    Aydın, paylaşımının altına Kenan Doğulu’nun “Gelinim” şarkısının şu sözlerini yazdı:Gel gelinim gönlüme gel senden başka yar sevemem.” Boluğur şöyle yanıt verdi: “Erkek gibi erkek kocam.”

    Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam #1

    Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam #2


    İlginizi Çekebilir

    Burcu Özberk, Barcelona'da
    Magazin

    Burcu Özberk, Barcelona'da

    Akciğer kanserini gösteren 5 belirti
    Sağlık

    Akciğer kanserini gösteren 5 belirti

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir