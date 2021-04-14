Merve Boluğur: Erkekte tutkuya bakarım

Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, ilginç cevaplar verdi.

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ve bir süredir de ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla iletişimini koparmıyor.

Güzel oyuncu, önceki gün Instagram'da özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZI RUJ İMZAM"

Bir erkeğin en çok tutkusuna dikkat ettiğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, sürekli sürdüğü kırmızı rujun ise imzası olduğunu söyledi.

Resim yaparken çok keyif aldığını anlatan Boluğur, "Siyah saçtan sıkılmıyor musun?" sorusu üzerine, "Beyaz sarı istediği geliyor." mesajını yazdı.

Merve Boluğur, "Sen de aynaya bakınca 'of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" şeklindeki soru gelince ise "Valla yapıyoru.m" itirafında bulundu.