Merve Boluğur: Eşimle ortak kararlar alıyoruz

Merve Boluğur, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Birçok reyting rekorları kıran dizide yer alan Merve Boluğur, oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa yönelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda da DJ Mert Aydın ile dünyaevine giren Boluğur, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Üç soru alacağını ifade eden ünlü isim, 'Eşinizle ortak bir müzik çalışması var mı?' diye merak eden takipçisine cevap verdi.

"Hobiydi o"

35 yaşındaki ünlü isim, "Bir şarkı daha seslendireceğim." dedi. Albüm çalışması sorulan oyuncu, "O benim hobisel olarak yaptığım bir şeydi. Yaptım, memnunum. Bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Eşimle ortak kararlar alıyoruz.” diye cevapladı.