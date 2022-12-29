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    Merve Boluğur eski eşiyle görüntülendi

    Evlilikleri 53 gün süren oyuncu Merve Boluğur ile Mert Aydın geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken görüldüler. Röportaj yapmak istemeyen Boluğur basın mensuplarına, "İnsan değilsiniz" dedi.
    • 29.12.2022 - 13:55
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    Merve Boluğur eski eşiyle görüntülendi

    Türkiye'nin bir dönem en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Merve Boluğur, gündemden düşmüyor.

    Bir süredir ekranlardan uzak duran ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Boluğur, aldığı ani evlilik kararıyla çok konuşuldu.

    DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan oyuncu, 53 gün süren evliliğini de yine aynı hızla bitirme kararı aldı.

    Ayrılık sonrası bir araya geldiler

    Yaptığı 'kocam' paylaşımlarıyla sık sık eleştirilerin odağında olan genç oyuncu, ardından sitemli sözleriyle gündem oldu.

    Ayrılık sonrasında da bir araya gelen çift, mekan çıkışlarında görüntülendiler.

    Son olarak geçtiğimiz akşam Aydın ile yine mekan çıkışı yakalanan Boluğur, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına adeta ateş püskürttü.

    Merve Boluğur eski eşiyle görüntülendi #1

    "Görüntülenmek istemiyorum"

    Kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, "Gerginlik çıkarmıyorum, rica ediyorum. Görüntülenmek istemiyorum. İnsanım ben, insanlık hakkım var. Olay yaratıyorsun kapat diyorum kapatmıyorsun. İnsani bir şey istiyorum senden. Vicdanen istiyorum. Röportaj yapmak istemiyorum, görüntülenmek de istemiyorum. İnsan değilsiniz abi siz. Üzülüyorum." diyerek olay yerinden ayrıldı.

    Merve Boluğur eski eşiyle görüntülendi #2


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