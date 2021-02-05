Merve Boluğur: Eve gelen erkek cinsellik ister

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un Youtube kanalına konuk olan oyuncu Merve Boluğur, cinsellikle ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.

Oyunculuk kariyerine ara verdikten sonra Youtube kanalı açıp, sosyal medya işlerine soyunan Merve Boluğur, fenomen Enes Batur'un programına konuk oldu.

Cinsellik, ilişkiler ve aldatma konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan oyuncu, sosyal medyada gündem yarattı.

"ALDATTIM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Teklifleri oyunculuk yapmayı tercih etmediği için reddettiğini belirten Boluğur, medyatik olmayan bir kişiden hoşlandığını itiraf etti.

Bir ilişkisinde karşı tarafından ayrılmayı istememesi üzerine aldattığını kaydeden oyuncu, ''Aldattım ama aldatıldım da. Pişman değilim." dedi.

"EVE GELEN ERKEK CİNSELLİK İSTER"

Açıklamalarında cinselliğe de yer veren Merve Boluğur, sözlerine şöyle devam etti: "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek 1 aydan önce eve girmemeli.

Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın.

Kız da bir izlenimi verir. Birinci gündem film mi izleyeceğiz. Birinci günden film filan izleyemeyiz."