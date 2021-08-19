Euro
9.9784
0.64%
Dolar
8.5323
1%
Altın
487.94
0.47%
Borsa
1.435
-0.98%
Bitcoin
379.682
-1.13%
EXEN Coin
26.73
1.82%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Merve Boluğur: Gecelere

    Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaşan Merve Boluğur, sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Boluğur: Gecelere

    Açıklamalarıyla ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, yine konuşulacak karelere imza attı.

    Son olarak YouTube kanalı kuran ve single için hazırlıklar yapan oyuncu, siyah elbisesiyle pozlar verdi.

    "GECELERE"

    Dekolteli siyah elbisesiyle çektirdiği pozları Instagram'dan yayınlayan Boluğur, "Gecelere" diye yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Boluğur'a yorum yağdı.

    Merve Boluğur: Gecelere #1

    Merve Boluğur: Gecelere #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir