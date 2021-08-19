Merve Boluğur: Gecelere

Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaşan Merve Boluğur, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Açıklamalarıyla ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, yine konuşulacak karelere imza attı.

Son olarak YouTube kanalı kuran ve single için hazırlıklar yapan oyuncu, siyah elbisesiyle pozlar verdi.

"GECELERE"

Dekolteli siyah elbisesiyle çektirdiği pozları Instagram'dan yayınlayan Boluğur, "Gecelere" diye yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Boluğur'a yorum yağdı.