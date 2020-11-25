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    Merve Boluğur: Haç kolyesi takmayı seviyorum

    Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Merve Boluğur'a dini inancı soruldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 07:43
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 08:18
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    Merve Boluğur: Haç kolyesi takmayı seviyorum

    Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Samimi cevaplar veren güzel oyuncu, boynundaki kolyeyi neden taktığını da açıkladı.

    "ERGEN ERKEK SEVMEM"

    Son olarak Burak Dayı'dan ayrılan Boluğur, "Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusuna, "Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum. Öncelikli kılmayan adamı tercih etmem" yanıtını verdi.

    Boluğur, "En çok neye sinirlenirsin" sorusuna ise, "Sınır ihlallerine, ergen erkeklere" cevabını verdi.

    "MÜSLÜMANIM"

    Boluğur, Dini inancını ve boynundaki haç şeklindeki kolyeyi soran takipçisine şu yanıtı verdi: “Hacı sembolik olarak seviyorum. O da Allah’ın bir dini ayrıca. Ayrımcı değilim. Müslümanım.”

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