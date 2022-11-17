Merve Boluğur, her şeyi sildi

Merve Boluğur, her şeyi sildi

Kısa süre önce evlendiği eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur soyadını kaldırdı.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile görkemli bir düğünle evlendi.

Evliliğini göz önünde yaşayan Boluğur, eşiyle yaşadığı sorunlarından ardından ailesinin evine geri döndü. Hakkında çıkan ayrılık haberlerinin ardından dün Instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, boşanacağını duyurdu.

Bu da olmadı

Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın hemen harekete geçti ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattı. Instagram hesabından açıklama yapan Merve Boluğur, "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur Aydın gitti

Boluğur, "Merve Boluğur Aydın" olarak güncelledi. Ayrılık kararı alan ünlü isim, dava açmadan soyadını sildi. Boluğur, kararın ardından Instagram hesabından eşiyle olan fotoğraflarını da kaldırdı.