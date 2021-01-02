Merve Boluğur: İdeal erkek, anne-baba desteği beklemeyendir

Kendisiyle ilgili isteyenin istediği gibi düşünebileceğini söyleyen Merve Boluğur, ideal erkeğin anne-baba desteği beklemeyen erkek olduğunu söyledi.

Söylemleriyle ve tavırlarıyla son günlerde kendisinden sıkça söz ettiren Merve Boluğur, maddiyat ağırlıklı dönemleri olduğunu söyledi.

Bir süre her şeyi dışarıda aradığını belirterek, kendine sınırlar koyduğu aktaran Boluğur, önemli olanın edinilen bilgilerin uygulanması olduğunu vurguladı.

Merve Boluğur, kendisi için ideal erkek tiplemesini de açıkladı.

"ALDATTIM DA, ALDATILDIM DA"

Aşk acısıyla kazandığını belirten açıklamalarda bulunduğunu dile getiren Boluğur, "Aldattım da aldatıldım da, ikisini de yaşadım, net!" ifadelerinin ardından ideal erkek tiplemesine değindi.

"KADIN RUHUNDAN ANLAMALI"

Boluğur, ideal erkek tiplemesi için, "Kadın ruhundan anlayan bir adam olmalı. Kendi bireyselliğini yaşayan insan, benim için çok kıymetli.

Kendini içsel ve kariyer olarak bir noktaya getirmiş, bunları da övünmek için kullanmayan biri.





"ANNE-BABA DESTEĞİ BEKLEMEMELİ"

Anne-baba desteğini beklemeyen, kendi ayakları üzerinde durabilmiş, belli bir ruhsal olgunluk seviyesine ulaşmış ve öncelik sıralamasında beni ön sıraya koyabilecek güçte bir adam.

Çözüm odaklı olması beni çok cezbeder." dedi.