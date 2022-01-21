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    Merve Boluğur ile Erkan Şen ayrıldı

    2 ay süren ilişkilerine son noktayı koyan Merve Boluğur ile Erkan Şen ikilisi şimdilik sessizliklerini korurken; Erkan Şen, ilk adımı atarak eski sevgilisini takipten çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 15:28
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    Merve Boluğur ile Erkan Şen ayrıldı

    Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra bir türlü aşk hayatında yüzü gülmeyen Merve Boluğur, aradığı mutluluğu kısa süre önce Erkan Şen'de bulmuştu.

    2 ay önce başlayan ilişki doludizgin devam ederken, kötü haber bugün geldi.

    İkilinin yollarını ayırdığı öğrenildi.

    TAKİPTEN ÇIKTI

    Erkan Şen ilk olarak eski sevgilisini Instagram hesabında takipten çıktı daha sonra tek başına Kapadokya’nın yolunu tuttu.

    Merve Boluğur ise gecelerde yalnız başına görüldü.

    Çiftin ayrılık sebebi de henüz netleşmedi.

    Merve Boluğur ile Erkan Şen ayrıldı #1

    KEYİFLERİ YERİNDEYDİ

    Bu arada geçtiğimiz günlerde Erkan Şen, 34 yaşındaki oyuncu sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınlamış, ikilinin neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenmişti.

    33 yaşındaki işletmecinin sweatshirt'ünde bulunan ruj izi ise dikkatlerden kaçmamıştı.

    Merve Boluğur ile Erkan Şen ayrıldı #2

    Merve Boluğur ile Erkan Şen ayrıldı #3

    Merve Boluğur ile Erkan Şen ayrıldı #4


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