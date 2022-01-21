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- Merve Boluğur ile Erkan Şen ayrıldı
Merve Boluğur ile Erkan Şen ayrıldı
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 15:28
Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra bir türlü aşk hayatında yüzü gülmeyen Merve Boluğur, aradığı mutluluğu kısa süre önce Erkan Şen'de bulmuştu.
2 ay önce başlayan ilişki doludizgin devam ederken, kötü haber bugün geldi.
İkilinin yollarını ayırdığı öğrenildi.
TAKİPTEN ÇIKTI
Erkan Şen ilk olarak eski sevgilisini Instagram hesabında takipten çıktı daha sonra tek başına Kapadokya’nın yolunu tuttu.
Merve Boluğur ise gecelerde yalnız başına görüldü.
Çiftin ayrılık sebebi de henüz netleşmedi.
KEYİFLERİ YERİNDEYDİ
Bu arada geçtiğimiz günlerde Erkan Şen, 34 yaşındaki oyuncu sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınlamış, ikilinin neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenmişti.
33 yaşındaki işletmecinin sweatshirt'ünde bulunan ruj izi ise dikkatlerden kaçmamıştı.