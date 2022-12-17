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    Merve Boluğur ile Mert Aydın yine bir arada görüntülendi

    53 günlük evliliklerini 5 dakikada noktalayan Merve Boluğur ve Mert Aydın, sarmaş dolaş objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 11:27
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    Merve Boluğur ile Mert Aydın yine bir arada görüntülendi

    2015-2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturan ancak evliliği istediği gibi gitmeyen oyuncu Merve Boluğur, aradan geçen 5 yılın ardından ikinci kez gelinlik geldi.

    2 Ekim’de kısa sürede tanıdığı Mert Aydın ile hayatını birleştiren oyuncu, yine hayal kırıklığı yaşadı.

    53 gün süren evlilik

    Her yerde el ele göz göze olan çiftin evlilikleri, 53 gün sürdü.

    5 dakikada anlaşmalı olarak boşanan çift, birbirlerine göndermeler bile yaptı.

    Ancak ikili ile ilgili ikinci kez şaşırtan kareler sosyal medyaya düştü.

    Merve Boluğur ile Mert Aydın yine bir arada görüntülendi #1

    Sarmaş dolaş yakalandılar

    Geçtiğimiz hafta yan yana görüntülenen ve kendilerine yöneltilen “Barıştınız mı?” sorularından rahatsız olan çift, bu kez sarmaş dolaş halde yakalandı.

    Eski eşler dün akşam Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

    Ayrılık sonrası ikinci kez görüntülenen Boluğur ve Aydın'ın aşklarına yeniden şans verdiği konuşuluyor.

    Merve Boluğur ile Mert Aydın yine bir arada görüntülendi #2

    “Tapulu kocam”

    Boluğur, birlikte olduğu dönemlerde eşiyle sık sık “Tapulu kocam” notunu düştüğü paylaşımlar yapıyordu.

    Merve Boluğur ile Mert Aydın yine bir arada görüntülendi #3

    Merve Boluğur ile Mert Aydın yine bir arada görüntülendi #4

    Merve Boluğur ile Mert Aydın yine bir arada görüntülendi #5


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