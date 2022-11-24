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    Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın ayrılık nedeni

    Evlilikleri 40 günde biten Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın ayrılık nedeniyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 12:36
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    Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın ayrılık nedeni

    Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle parlayan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmişti.

    Merve Boluğur ile Mert Aydın, 40 gün süren evliliklerini önceki gün bitirdi. Birbirlerine iki ay bile katlanamayan ikilinin evliliğinin bitme nedeni ortaya çıktı.

    "Kural dinlemem"

    Merve Boluğur, nikahın ertesi gününden itibaren “Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem.” dedi. Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu.

    Kocasına bakmadı iddiası

    Mert Aydın, rahatsızlandı ve nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve’den beklediği yardımı alamadı.

    Mert ayrılmak istedi

    Mert Aydın’ın dikişleri bile alınmamışken Merve, “Çok sıkıldım, tatile gidelim.” dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıktılar. Merve Boluğur’la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın, ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.


    Merve Boluğur ile Mert Aydın ın ayrılık nedeni #1

    Merve Boluğur ile Mert Aydın ın ayrılık nedeni #2

    Merve Boluğur ile Mert Aydın ın ayrılık nedeni #3

    Merve Boluğur ile Mert Aydın ın ayrılık nedeni #4


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