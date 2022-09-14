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    Merve Boluğur ile sevgilisi tartıştı

    Düğün hazırlığında olan çift, Nişantaşı'nda görüntülendi. Çiftin cadde ortasında tartıştığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 10:34
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    Merve Boluğur ile sevgilisi tartıştı

    Hayatının aşkını bulan Merve Boluğur düğün için gün sayıyor.

    Sevgilisi DJ Mert Aydın'ın evlilik teklifine "I said yes kocam." yanıtını veren Boluğur'un düğün tarihi de açıklandı.

    2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, Nişantaşı'nda görüntülendi.

    Caddede araba bekleyen ikilinin tartıştığı görüntülendi.

    Merve Boluğur, sevgilisine "O benim arkadaşım." diyerek hararetli şekilde konuşurken, gazetecileri fark etti.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlamak istemediğini söyleyen Boluğur'un, öfkeli olduğu da gözlerden kaçmadı.

    "Düğün telaşı bizi yordu"

    Mert Aydın ise, "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu. O yüzden buradayız." ifadelerini kullandı.

    Bir süre sonra araçlarına binen çift hiçbir açıklama yapmadı.

    Merve Boluğur ile sevgilisi tartıştı VİDEO


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