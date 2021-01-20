Merve Boluğur: Işın Karaca zayıflığımı kıskanıyor

Merve Boluğur, Işın Karaca'nın kendisini kıskandığını düşünüyor.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, özel hayatındaki gelişmelerle bir süredir gündemde. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra depresyona girdiği iddia edilen, projeleri de tutmadığı için ekranlara dönmediği öne sürülen Boluğur, şimdilerde kendini YouTube kanalına verdi. Yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettiriyor.

IŞIN'DAN TEPKİ

En son şarkıcı olacağını açıklayan oyuncu Merve Boluğur'a en sert eleştiri Işın Karaca'dan gelmişti. Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullandı.

"ZAYIFIM DİYE KISKANIYOR"

Karaca'ya cevap veren Boluğur'un yakın çevresine "Onun derdi zayıf olmam kendi kilolarını aldırmak için kapı kapı dolaştı. O yüzden o zayıf kadınlara her zaman düşmandır." şeklinde sözler sarf ettiği ileri sürüldü.