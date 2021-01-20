Euro
9.0687
0.12%
Dolar
7.4656
0.01%
Altın
444.29
0.59%
Borsa
1.565
0%
Bitcoin
268.400
-1.90%
EXEN Coin
19.54
15.07%
-3ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık -3 C

    Merve Boluğur: Işın Karaca zayıflığımı kıskanıyor

    Merve Boluğur, Işın Karaca'nın kendisini kıskandığını düşünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 07:29
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 07:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Boluğur: Işın Karaca zayıflığımı kıskanıyor

    Ünlü oyuncu Merve Boluğur, özel hayatındaki gelişmelerle bir süredir gündemde. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra depresyona girdiği iddia edilen, projeleri de tutmadığı için ekranlara dönmediği öne sürülen Boluğur, şimdilerde kendini YouTube kanalına verdi. Yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettiriyor.

    IŞIN'DAN TEPKİ

    En son şarkıcı olacağını açıklayan oyuncu Merve Boluğur'a en sert eleştiri Işın Karaca'dan gelmişti. Ünlü şarkıcı,  "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullandı.

    "ZAYIFIM DİYE KISKANIYOR"

    Karaca'ya cevap veren Boluğur'un yakın çevresine "Onun derdi zayıf olmam kendi kilolarını aldırmak için kapı kapı dolaştı. O yüzden o zayıf kadınlara her zaman düşmandır." şeklinde sözler sarf ettiği ileri sürüldü.

    Merve Boluğur: Işın Karaca zayıflığımı kıskanıyor #1

    Merve Boluğur: Işın Karaca zayıflığımı kıskanıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir