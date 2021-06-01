Merve Boluğur: Kadınlar çok fazla ilişkiye dalıyor

Merve Boluğur, yeni YouTube paylaşımında da ilişkiler üzerine konuştu.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü oyuncu Merve Boluğur, yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Boluğur, bir psikologla kendi YouTube hesabından ilişkilere dair bir video yayınladı. Ünlü oyuncu, kendisinin ilişkide tahammül edemediklerini sıraladı.

MERVE'NİN BEĞENMEDİĞİ ERKEK TİPLERİ

Ünlü oyuncu, karşısındaki erkeğin; aşırı cool olması, ergen olması, anne bağımlısı olması, kaotik, kıskanç, aşırı iltifat etmesi ve büyük cümleler kurmasından nefret ettiğini söyledi.

"MEDİTASYON İŞE YARADI"

Merve Boluğur ayrıca yaptığı açıklamada, "Meditasyon bana çok yardımcı oldu. Sevgi gibi kelimelerin bende ne çağrıştırdığını ve ben bu duyguyu kolayca kime aktarıyorum diye düşünüyorum." dedi.

"DENGE AYARI KAÇIYOR"

Boluğur, kadınlarla ilgili bir izlenimi de şu şekilde dile getirdi: “Kadınlar konumlarına rağmen ki hayatta birçok şeyi başarmış olabilirler, ki benim için kadının değeri sadece var olmasıyla da yeterli. İlişkinin paylaşım alanlarının arttığı bir evrede hele ki bu cinsel bir birliktelikse, çünkü duyguların açığa çıktığı yerler bunlar, çok fazla ilişkiye dalıp kendi hayatlarını unutabiliyorlar. Ve bu denge ayarı kaçabiliyor.”