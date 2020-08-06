Merve Boluğur, kalçasına dövme yaptırdı

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Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı.

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalan genç oyuncu Merve Boluğur, sanat direktörü Burak Dayı ile yeni bir ilişkiye başladı.

"ÖZGÜR"

Uzun süreli yalnızlığını sanat direktörü Burak Dayı ile sonlandıran ünlü oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Manavgat Şelalesi'ne gitti. Suyun içerisinde çekilmiş karelerine "Özgür" notunu düşen Boluğur'un fotoğraflarındaki dövme detayı dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncunun kalçasına yaptırdığı yeni dövmesinde "Mine" yani "Benimki" anlamına gelen bir yazı vardı.