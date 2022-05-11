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- Merve Boluğur , kendine iltifat etti
Merve Boluğur , kendine iltifat etti
Alışveriş merkezinde görüntülenen Merve Boluğur, kendini Hollywood yıldızlarına benzetti.
- Haber Merkezi
- 11.05.2022 - 08:18
- Güncelleme : 11.05.2022 - 09:36
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur, önceki gün AVM gezerken objektiflere takıldı.
Subay şapkası taktı
Subay şapkalarını andıran şapkası ve değişik tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Boluğur, kendine iltifat etmeyi ihmal etmedi.
"Vay.."
Çekilen fotoğraflara göz gezdirmek isteyen başarılı oyuncu, "Vay, Hollywood yıldızı mıyım be!" diyerek fotoğrafları çok beğendiğini dile getirdi.
Moralinin yüksek ve neşeli olduğu gözlerden kaçmayan oyuncu, bir yandan mesajlaşırken bir yandan da alışveriş turunu tamamladı.