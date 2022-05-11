Merve Boluğur , kendine iltifat etti

Alışveriş merkezinde görüntülenen Merve Boluğur, kendini Hollywood yıldızlarına benzetti.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur, önceki gün AVM gezerken objektiflere takıldı.

Subay şapkası taktı

Subay şapkalarını andıran şapkası ve değişik tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Boluğur, kendine iltifat etmeyi ihmal etmedi.

"Vay.."

Çekilen fotoğraflara göz gezdirmek isteyen başarılı oyuncu, "Vay, Hollywood yıldızı mıyım be!" diyerek fotoğrafları çok beğendiğini dile getirdi.

Moralinin yüksek ve neşeli olduğu gözlerden kaçmayan oyuncu, bir yandan mesajlaşırken bir yandan da alışveriş turunu tamamladı.