Merve Boluğur, kendini tehlike olarak görüyor

Merve Boluğur, kendini tehlike olarak görüyor

Merve Boluğur, iddialı göğüs dekoltesini “tehlikeli” notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ne iş hayatında ne de aşk hayatında umduğunu bulamayan Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Siyah, iddialı göğüs dekoltesi bulunan bluzuyla poz veren Merve Boluğur, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

"ACIDAN ZEVK ALIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde, “Acıdan zevk alıyorum.” açıklamasıyla dikkat çeken ünlü isim, bu sefer de derin göğüs dekolteli pozuyla gündeme geldi. Kendi fotoğrafını "tehlike" notuyla paylaşan güzel isim, sonrasında aynı pozunu bir kere daha paylaştı.

Merve Boluğur, arkadaşlarıyla çıktığı gece gezmesinden fotoğraflar paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede on binlerce beğeni topladı.