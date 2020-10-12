Merve Boluğur kırmızı mayosuyla poz verdi

Ünü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı'dan ayrılan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Boluğur'un "Kırmızı" notuyla yaptığı paylaşımına kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum geldi.

"ÇOCUK İSTİYORUM"

Burak Dayı'dan ayrılıktan sonra meditasyon yapmaya başladığını ifade eden Boluğur, daha derinlerdeki Merve'yi keşfetmek için çalıştığını söylemişti.

"Tekrar evliliği düşünüyorum" diyen oyuncu, "Bu yaz çok fazla çocuk gördüm ve kumral bütün çocukları yoldum. Aslında çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.