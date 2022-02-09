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    Merve Boluğur, meditasyona başladı

    Sürekli dişiliğini ön plana çıkarmak için uğraşan ünlü oyuncu Merve Boluğur, bunu nasıl yaptığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 09:23
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    Merve Boluğur, meditasyona başladı

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve beğenmediği için gelen hiçbir projeyi kabul etmediğini söyleyen Merve Boluğur, şarkıcı olmaya karar vermişti.

    Single hazırlığında olan Merve Boluğur, Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı.

    Sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu, “Dişi enerjine bayılıyorum. Bana da tavsiye vermen lazım” sorusuna cevağ verdi.

    "DUYGULARIMI YAŞAMAYA İZİN VERİYORUM"

    Takipçilerinden hiçbir şeyi saklamadığını söyleyen Boluğur,  “Duygularımı yaşamaya izin veriyorum. Meditasyon ve dans artırıyor bence” karşılığını verdi.

    Merve Boluğur, meditasyona başladı #1

    Merve Boluğur, meditasyona başladı #2

    Merve Boluğur, meditasyona başladı #3

    Merve Boluğur, meditasyona başladı #4

    Merve Boluğur, meditasyona başladı #5


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