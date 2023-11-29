Merve Boluğur mini şortuyla pozu sosyal medyada gündem oldu Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, üstsüz pozunu paylaşınca fotoğrafına yorum yağdı.

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Hayranlarının eski halini mumla aradığı ünlü oyuncu Merve Boluğur, yaptıklarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman göz önünde olan oyuncu, sık sık dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.

Mini şortu ve üstsüz

Artık ekranlarda göremediğimiz ancak adından her zaman söz ettiren Boluğur, son olarak garip görünen mini şortu ve üstsüz haliyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Britney Spears'a benzettiler

Sık sık bu tarz pozlar veren Merve Boluğur'u görenler Britney Spears'a benzetti.

"İyice delirdin"

Ünlü oyuncunun son pozuna; "Britney'a bağlamandan korkuyoruz", "İyice delirdin" yorumları geldi.