Yeni bir aşka yelken açan oyuncu Merve Boluğur, sevgilisiyle birlikte yürürken muhabirlerin kendisine Murat Dalkılıç'ı sormasına sinirlenerek "Soru sormayı öğren öyle gel" dedi.

Oyuncu Merve Boluğur gündem olmaya devam ediyor.

Her hareketi ve paylaşımıyla magazin gündeminden düşmeyen Boluğur, yaşadığı aşklarla da adından sıkça bahsettiriyor.

Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan güzel oyuncu, kısa bir süre önce gönlünü aranjör Mert Aydın'a kaptırdı.

Murat Dalkılıç gündeme gelmeye başladı

Sevgilisiyle sık sık sarmaş dolaş fotoğraflar paylaşan Boluğur, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşıma 'Kocam' notunu düştü.

Sosyal medyada sıkça konuşulan Boluğur'un bu hareketiyle birlikte eski eşi şarkıcı Murat Dalkılıç gündeme gelmeye başladı.

Sevenleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından güzel oyuncunun her hareketi, 'Dalkılıç'tan sonra toparlanamıyor' yorumlarına yol açtı.

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç sorusuna sinirlendi VİDEO









Eski eşini savundu

Konuya ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Dalkılıç, "Eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasını hangi hakla 'bu kız delirdi' etketiyle her gün her saat durmaksızın her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Öte yandan Merve Boluğur da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak kendisini eleştirenlere ateş püskürdü.

"Hakkımda konuşanı mahkemeye vereceğim"

Boluğur açıklamalarında, "İstediğim zaman şarkı da söylerim, istediğim gibi oturur kalkarım. Kimsenin de haddi değil. Piyasa ahlaksızları çukurda oldukları için çok anlayamazlar namusuyla ayakta kalmaya çalışan insanları. Bir daha hakkımda konuşanı mahkemeye vereceğim şaklaban serisi." dedi.

Bu olaydan kısa bir süre sonra sevgilisi Mert Aydın ile görüntülenen Boluğur, gelen soruyla adeta çılgına döndü.

"Soru sormayı öğren öyle gel"

Sevgilisinin yanında eski eşi sorulunca sinirlenen oyuncu, "Ne kadar çirkin bir hareket bu ne kadar çirkin. Yanımda erkek arkadaşım var sorunun farkında mısın? Soru sormayı öğren öyle gel. Yanımda sevgilim" diyerek tepki gösterdi.