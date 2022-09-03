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    Merve Boluğur müzisyen sevgilisiyle evleniyor

    Oyuncu Merve Boluğur sevgilisi Mert Aydın'ın evlilik teklifini kabul etti. Çift o anları sosyal medyadan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 05:39
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    Merve Boluğur müzisyen sevgilisiyle evleniyor

    Oyuncu Merve Boluğur bir süredir DJ sevgilisi Mert Aydın ile sevgili hayatı yaşıyordu.

    Boluğur, sevgilisi Mert Aydın'ın evlilik teklifini kabul ederek hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı attı.

    Evlilik teklifi anlarını sosyal medyadan paylaştı

    2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine giren ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, sevgilisinden evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaştı.

    Merve Boluğur müzisyen sevgilisiyle evleniyor #1

    "Evet dedi"

    Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu yazdı. Arnavutköy'deki bir restoranda evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin paylaşımları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

    Mert Aydın kimdir?

    6 Mart 1987, İstanbul'da doğan Mert Aydın, 14 yaşındayken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başladı.

    Aydın'ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başladı. Ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da Aydın'a engel olamadılar.

    Merve Boluğur müzisyen sevgilisiyle evleniyor #2


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