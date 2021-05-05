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    Merve Boluğur ölmüş köpeğine seslendi

    Merve Boluğur, yaklaşık iki ay önce hayatını kaybeden köpeğini andı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 14:00
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    Merve Boluğur ölmüş köpeğine seslendi

    Ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, iki ay önce köpeği 'Çiko'nun vefatı ile sarsılmıştı. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanısı olan ünlü oyuncu, yayınladığı gönderi ile 'Çiko'yu andı.

    "AFFET"

    Birlikte çekilen eski bir fotoğraflarını paylaşan 33 yaşındaki Boluğur, "Sensiz bu ikinci ay... Seni çok ama çok seviyorum. Evde seni arıyorum. Varlığın dün gibi, inanasım hala gelmiyor. Seninle konuşuyorum, belki de kendimi rahatlatıyorum. Yarın parka gideceğim ve sen olmayacaksın. Bunu biliyorum... Oyunlarımızı özledim Çiko. Sana masal anlatmayı... Fakat elimden bir şey gelmiyor. Affet, annen..." sözleriyle duygulandırdı.

    Merve Boluğur ölmüş köpeğine seslendi #1Merve Boluğur ölmüş köpeğine seslendi #2

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