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    Merve Boluğur, otobüse bindi

    Otobüse binen Merve Boluğur, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 15:00
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    Merve Boluğur, otobüse bindi

    'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol almış olan oyuncu Merve Boluğur, şu sıralar ekranlarda olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor.

    Önceki gün annesi Nehra Boluğur ile halk otobüsüne binen Merve Boluğur, o anları Instagram'dan paylaştı.

    "Otobüsteyim"

    34 yaşındaki Boluğur, otobüse bindiği anları 3.8 milyon takipçili sayfasının hikayeler bölümünden, "Otobüsteyim, bak işine" notuyla yayınladı.

    "En son ortaokulda bindim"

    Sonrasında annesiyle bindiği otobüsten videolar da paylaşan ünlü isim, "Otobüsteyim. Biraz kalabalık bugün. Beni tanıyanlar da çıktı. Tanımasalar daha güzel olacaktı aslında. Annem de yanımda... Keyif yapıyoruz. Teyzeler iniyorlar. 30 M'deyiz bugün. En son ortaokulda binmiştim. Şu an bana nostalji oldu. 'Merve Boluğur otobüse bindi, parası mı bitti?' haberlerini çok merak ediyorum. Otobüste pampalarımla kopuyoruz. Hacıosman'a geldik." ifadelerini kullandı.

    Merve Boluğur, otobüse bindi ViDEO

    Merve Boluğur, otobüse bindi #1

    Merve Boluğur, otobüse bindi #2


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