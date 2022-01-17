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    Merve Boluğur, photoshop kurbanı oldu

    Kısa bir süre önce Erkan Şen ile aşk yaşadığı ortaya çıkan oyuncu Merve Boluğur, photoshopla kalçasını büyütmeye çalışırken vitrini yamulttu.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 11:40
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    Merve Boluğur, photoshop kurbanı oldu

    Son zamanların sık konuşulan oyuncularından Merve Boluğur, yeni paylaşımıya yeniden dikkatleri üzerine çekti.

    VİTRİNİ YAMULTTU

    Sosyal medyayı aktif kullanan 34 yaşındaki oyuncu, photoshopla kalçasını büyütmek isterken arkasındaki vitrini yamulttu.

    TAKİPÇİLERİ HEMEN FARK ETTİ

    Oyuncunun takipçilerinin gözünden kaçmayan detaya yorum yağdı.

    “GÜZELLİĞİMDEN ETRAF YAMULUYOR”

    Gelen yorumlara kayıtsız kalmayan Merve Boluğur, “Güzelliğimden etraf yamuluyor.” sözleriyle karşılık verdi.

    Merve Boluğur, photoshop kurbanı oldu #1

    Merve Boluğur, photoshop kurbanı oldu #2

    Merve Boluğur, photoshop kurbanı oldu #3

    Merve Boluğur, photoshop kurbanı oldu #4


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