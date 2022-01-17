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- Merve Boluğur, photoshop kurbanı oldu
Merve Boluğur, photoshop kurbanı oldu
Kısa bir süre önce Erkan Şen ile aşk yaşadığı ortaya çıkan oyuncu Merve Boluğur, photoshopla kalçasını büyütmeye çalışırken vitrini yamulttu.
- Haber Merkezi
- 17.01.2022 - 11:05
- Güncelleme : 17.01.2022 - 11:40
Son zamanların sık konuşulan oyuncularından Merve Boluğur, yeni paylaşımıya yeniden dikkatleri üzerine çekti.
VİTRİNİ YAMULTTU
Sosyal medyayı aktif kullanan 34 yaşındaki oyuncu, photoshopla kalçasını büyütmek isterken arkasındaki vitrini yamulttu.
TAKİPÇİLERİ HEMEN FARK ETTİ
Oyuncunun takipçilerinin gözünden kaçmayan detaya yorum yağdı.
“GÜZELLİĞİMDEN ETRAF YAMULUYOR”
Gelen yorumlara kayıtsız kalmayan Merve Boluğur, “Güzelliğimden etraf yamuluyor.” sözleriyle karşılık verdi.